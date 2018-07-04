В Норильске прошел «кровавый дождь»

Пользователи соцсетей сообщили, что в Норильске , в районе парковки Надеждинского металлургического завода, прошел "кровавый" дождь. Очевидцы публикуют фото и видео, на которых видны красные лужи и машины, облитые "кровавой" жижей.

Интернет-пользователи высказывают различные предположения о причине явления — от смытой пыли и выбросов с завода "Норильский никель" до зашкаливающего уровня радиации.

"Пожарных пригнали, кое-как помыли площадь и машины", "Это действительно страшно. И кровавый дождь — это следствие выбросов, вероятно", — пишут местные жители в комментариях.

В компании "Норникель", куда входит завод, заявили, что вода окрасилась пылью, которая лежала на крыше одного из цехов. Материал должны были убрать, но вовремя этого не сделали, и пыль попала на парковку.