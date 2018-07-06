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Сочи затопило перед матчем Россия — Хорватия
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Сочи затопило перед матчем Россия — Хорватия 

Рамблер 2 часа назад
Сочи и Адлер оказались частично затопленными после сильнейших тропических ливней, передает «Чемпионат.com». Очевидцы делятся видео буйства природы в социальных сетях.
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Дожди, превратившие улицы Сочи в бурлящие реки, прошли в городе накануне матча ¼ финала чемпионата мира по футболу с участием сборных России и Хорватии. Встреча состоится завтра, 7 июля, в 21.00 на стадионе «Фишт».
Непогода уже внесла коррективы в планы спортсменов. По сообщению FIFA, из-за дождя сборная Хорватии перенесла тренировку из Адлера на «Парк Арену» в Сочи.
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