Сочи затопило перед матчем Россия — Хорватия

Сочи и Адлер оказались частично затопленными после сильнейших тропических ливней, передает «Чемпионат.com» . Очевидцы делятся видео буйства природы в социальных сетях.

Дожди, превратившие улицы Сочи в бурлящие реки, прошли в городе накануне матча ¼ финала чемпионата мира по футболу с участием сборных России и Хорватии . Встреча состоится завтра, 7 июля, в 21.00 на стадионе «Фишт».

Непогода уже внесла коррективы в планы спортсменов. По сообщению FIFA, из-за дождя сборная Хорватии перенесла тренировку из Адлера на «Парк Арену» в Сочи.