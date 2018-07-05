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В Волгоградской области ввели режим ЧС
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В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за жаркой погоды 

RT на русском 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за жаркой погоды, передают «Известия» со ссылкой на Южный региональный центр МЧС России.
Жара, засуха и суховей, наблюдавшиеся в мае-июне в ряде сельских районов, погубили посевы, о чём сообщали в пресс-службе областной администрации.
Региональная комиссия по ЧС занимается подготовкой документов в правительство России, подтверждающих гибель посевов, для скорейшего проведения оценки ущерба и оказания поддержки пострадавшим сельхозпроизводителям.
27 июня МЧС предупреждало жителей Волгоградской области о жаре до +40 °С.
Также в июне URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о порывах ветра до 20 м/с в Челябинской области.
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