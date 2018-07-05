В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за жаркой погоды

27 июня МЧС предупреждало жителей Волгоградской области о жаре до +40 °С.

Жара, засуха и суховей, наблюдавшиеся в мае-июне в ряде сельских районов, погубили посевы, о чём сообщали в пресс-службе областной администрации.

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