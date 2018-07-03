Ещё
Как на сковородке: жаркое лето в Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как на сковородке: жаркое лето в Грузии 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Жители и гости Грузии ищут в дневное время спасения от летней жары. Столбик термометра в последние дни превысил отметку в 40 градусов. Ощущение от прогулки под палящим солнцем в ясный день такое, как будто тебя поджаривают на сковородке.
Sputnik Грузия: последние новости
Нашествие змей: названо самое опасное место в Тбилиси Трагедия на Волге: кадры с места столкновения буксира и катамарана День защиты прав секс-работников - как обстоят дела в Грузии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве оценили «четкий сигнал» Путина270
«Путин нанес удар по животу Европы — по Балканам»32
«Москва лежит в руинах, нам на это начхать!»544
Гражданский брак приравняют к законному64
Россиянам подготовили альтернативный интернет58
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Статьи
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
03:35
Интервенции Минфина лишат рубль нефтяной поддержки
Рынки Экономика
03:55
Названо имя убийцы Тупака Шакура
Шоу-бизнес
00:38
Россия испытала дальнобойную ракету для С-400
Оружие Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
00:27
Украинцев «адово бомбануло» от поведения Земфиры
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение