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Как на сковородке: жаркое лето в Грузии
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Как на сковородке: жаркое лето в Грузии
Sputnik Грузия
2 часа назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
Жители и гости
Грузии
ищут в дневное время спасения от летней жары. Столбик термометра в последние дни превысил отметку в 40 градусов. Ощущение от прогулки под палящим солнцем в ясный день такое, как будто тебя поджаривают на сковородке.
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