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На Мингечаурской ГРЭС горят два энергоблока
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На Мингечаурской ГРЭС горят два энергоблока 

Вести.Ru 1 час назад
Из-за аномальной жары вышла из строя часть оборудования на Мингечаурской ГРЭС (Азербайджан). На первом и шестом энергоблоках начался пожар. С огнем борются подразделения пожарной охраны. На ГРЭС начаты восстановительные работы.
От энергоснабжения отключены Баку и ряд других крупных городов Азербайджана. В ближайшие часы, по словам главы компании «Азерэнерджи» Этибара Пирвердиева, энергоснабжение будет полностью восстановлено.
1 июня в Баку была зафиксирована рекордно высокая температура — плюс 44 градуса, передает ТАСС. Такой жары в столице Азербайджана не фиксировалось в течение 120 лет. Другие области страны также страдают от аномально высоких температур.
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