Причиной отключения энергии в Азербайджане стала авария на Мингечаурской ГРЭС

Причиной отключения электроэнергии на большей части Азербайджана стала авария на Мингечаурской ГРЭС. Об этом сообщает во вторник интернет-портал haqqin.az со ссылкой на главу компании «Азерэнерджи» Этибара Пирвердиева, переает ТАСС.

«На Мингечаурской ГРЭС произошла авария. Вышла из строя часть системного оборудования. Все это из-за аномальной жары. Уже ведутся восстановительные работы», — сказал Пирвердиев.

«В некоторые районы подача электроэнергии восстановлена», — подчеркнул глава «Азерэнерджи», отметив также, что в ближайшие часы будет электроснабжение будет возобновлено по всей стране, в том числе в Баку . В свою очередь информационное агентство АПА сообщает, что на 1-м и 6-м энергоблоках Мингечаурской ГРЭС возник пожар. По данным агентства, сейчас на место происшествия привлечены части противопожарной охраны Мингечаура и близлежащих районов.

В последние дни в Азербайджане установилась аномальная жара. В воскресенье в Баку была зафиксирована самая высокая температура за последние 120 лет — плюс 44 градуса по Цельсию.