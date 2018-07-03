Из-за жары Азербайджан остался без электричества

Несколько крупных городов Азербайджана остались без электричества. Примерно в 00:20 по местному времени произошла авария на Мингечевирской ГЭС.

"Из-за аномальной жары вышло из строя оборудование, которое обеспечивает охлаждение систем. В ближайшие несколько часов мы будем постепенно восстанавливать энергоснабжение в отдельных районах Баку ", — рассказал агентству «Интерфакс» президент ОАО «Азернржи» Этибар Пирвердиев.

Он отметил, что свет вернулся в дома жителей западных регионов страны, в том числе города Менгечевир. Добавим, что уже несколько дней во многих районах Азербайджана столбики термометров днем поднимаются выше отметки +40 градусов.