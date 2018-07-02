«ДОМ.РФ»: средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в мае снизилась до 9,56%

Средневзвешенная ставка выдачи ипотеки за пять месяцев 2018 года составила 9,66% (минус 1,94 процентного пункта к январю — маю 2017 года), в том числе по кредитам, выданным в мае, — 9,56% (минус 1,77 п. п. к маю-2017). Такие данные приводятся в сообщении «ДОМ.РФ».

Ранее сообщалось, что средневзвешенная ставка выдачи ипотеки за четыре месяца текущего года составила 9,68%, отдельно в апреле — 9,57%.

По кредитам на новостройки ставка выдачи в мае составила 9,39% (минус 1,52 п. п. к маю 2017 года). Напомним, аналогичная ставка в апреле равнялась 9,43%. Ставка кредитования на приобретение готового жилья на вторичном рынке сохранилась на уровне прошлого месяца в 9,63% (минус 1,93 п. п. в годовом выражении).

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«В начале июня Сбербанк и «ДОМ.РФ» снизили ставки для широкого круга заемщиков ниже уровня 9%. С учетом времени на выдачу это снижение отразится в статистике Банка России в июле — августе», — указывают аналитики «ДОМ.РФ».

В компании напоминают, что, по данным Банка России, в мае 2018 года выдано 118,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 235,4 млрд рублей (плюс 50% в количественном и плюс 62% в денежном выражении к апрелю 2017 года), что практически совпало с предварительным прогнозом «ДОМ.РФ» и Frank Research Group (250 млрд рублей). На приобретение жилья на первичном рынке предоставлено 137,9 тыс. кредитов на сумму 315,2 млрд рублей. За пять месяцев 2018 года выдано 542,8 тыс. кредитов на 1 трлн 66,8 млрд рублей (плюс 60% в количественном и плюс 73% в денежном выражении к пяти месяцам 2017-го).

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Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 2,08% (2,6% годом ранее). «Это всего на 0,8 п. п. выше рекордного уровня сентября 2014 года. Риски формирования пузыря отсутствуют», — подчеркивают в «ДОМ.РФ».

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