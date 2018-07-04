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В Москву придет потепление
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Потепление придет в Московский регион к выходным 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Температура в выходные в Москве и Подмосковье повыситься до 25 градусов, сообщил РИАМО в среду синоптик Гидрометцентра России.
«Потепление ожидается в выходные, в субботу и воскресенье днем ожидается плюс 20-25 градусов, а в понедельник плюс 24-29 градусов», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в минувшие ночи температура в Московском регионе была на 0,8 градуса ниже нормы.
Прохладная погода продержится до пятницы. В четверг ожидается плюс 18-23 градуса, в пятницу плюс 21-23 градуса. В ночные часы — 10-12 градусов выше ноля.
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