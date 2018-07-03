«Карма настигла»: непогода осложнила движение в центре Владивостока 

В результате разгула стихии в районе улицы Светланской во Владивостоке большое дерево упало на припаркованный на тротуаре автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado. Ветви поваленного дерева почти лежат на центральной улице город. Об этом сообщило РИА VladNews.
Пользователи соцсетей отметили, что владельца внедорожника попросту настигла карма за неправильную парковку, он поставил автомобиль прямо на тротуаре.
«На Светланской после Гайдамака с подпорной стенки упало дерево на провода освещения над дорогой», — подписал автор видеоролика в группе «ДПС-Контроль» в Instagram.
Штормовой ветер в Красноярском крае принес проблемы жителям Лесосибирска. Непогода лишила горожан интернета и электроэнергии в некоторых районах города. Больше всего пострадали автомобили, оставленные владельцами под деревьями.