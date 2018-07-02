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В Иркутске устраняют последствия сильного ливня
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В Иркутске устраняют последствия сильного ливня 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Последствия сильного ливня устраняют в Иркутске, на ряде улиц города ведется откачка воды, аварийные бригады восстанавливают электроснабжение, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Днем 2 июля на Иркутск обрушился сильный ливень. От мощного потока воды в центре города засорилось несколько дождеприемных решеток, что привело к подтоплению ряда улиц. В целях безопасности на 17 минут в районе железнодорожного вокзала было остановлено движение трамваев. Дежурные бригады МУП "Иркутскавтодор" работают на откачке ливневых вод с проезжей части.
"Во время грозы в Иркутске упало три дерева, по предварительным данным, никто не пострадал. В некоторых районах города было отключено электроснабжение, в настоящий момент его восстанавливают аварийные службы", — сообщает пресс-служба администрации города.
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