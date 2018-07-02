В Иркутске устраняют последствия сильного ливня

Последствия сильного ливня устраняют в Иркутске , на ряде улиц города ведется откачка воды, аварийные бригады восстанавливают электроснабжение, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Днем 2 июля на Иркутск обрушился сильный ливень. От мощного потока воды в центре города засорилось несколько дождеприемных решеток, что привело к подтоплению ряда улиц. В целях безопасности на 17 минут в районе железнодорожного вокзала было остановлено движение трамваев. Дежурные бригады МУП "Иркутскавтодор" работают на откачке ливневых вод с проезжей части.