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Жара до 30 градусов ожидается во вторник в Петербурге
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Жара до 30 градусов ожидается во вторник в Петербурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается во вторник в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня 17 июля в Санкт-Петербурге местами ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов и выше", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни жаркая погода не покинет Петербург.
Ведомство рекомендует населению поддерживать прохладную температуру воздуха дома, стараться не находиться на жаре, пить больше воды, носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.
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