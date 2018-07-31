В конце недели в Петербурге ожидаются дожди и похолодание

До пятницы столбик термометра в Петербурге не опустится ниже 29 градусов, сообщает Гидрометцентр. Однако уже в первые выходные августа ожидается похолодание и осадки. В субботу и воскресенье будет не теплее 25 — 26 градусов, а со следующего понедельника метеорологи обещают дождь и 22 градуса тепла. Благодаря аномально жаркому июлю на набережной реки Мойки разрослась дикая тыква. Активисты движения «Красивый Петербург» предполагают, что благодаря высоким температурам на улицах могут вырасти и другие овощи и фрукты.

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