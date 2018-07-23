«Петербург, ты ли это?!» — в Северную столицу вновь идет жара

Петербуржцев вновь предупредили об аномальной жаре. Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов , относительно прохладно будет только в начале недели — ожидается 23-28 градусов тепла. Но уже начиная с четверга в город снова придет жара — столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов.

Когда в Петербург вернется привычная — дождливая и прохладная — погода, пока не сообщается. Поэтому местным жителям рекомендуют как можно чаще выезжать на водоемы — вода в них уже прогрелась до 23 градусов.

Настоящее лето длится в Петербурге уже больше месяца — столбики термометров в Северной столице не опускаются ниже 25-27 градусов тепла. Однако на прошлой неделе местные жители все же немного отдохнули от жары — в городе прошли кратковременные дожди.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал, как пережить лютую жару.