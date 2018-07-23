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«Петербург, ты ли это?!» — в Северную столицу вновь идет жара
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«Петербург, ты ли это?!» — в Северную столицу вновь идет жара 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Петербуржцев вновь предупредили об аномальной жаре. Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, относительно прохладно будет только в начале недели — ожидается 23-28 градусов тепла. Но уже начиная с четверга в город снова придет жара — столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов.
Когда в Петербург вернется привычная — дождливая и прохладная — погода, пока не сообщается. Поэтому местным жителям рекомендуют как можно чаще выезжать на водоемы — вода в них уже прогрелась до 23 градусов.
Настоящее лето длится в Петербурге уже больше месяца — столбики термометров в Северной столице не опускаются ниже 25-27 градусов тепла. Однако на прошлой неделе местные жители все же немного отдохнули от жары — в городе прошли кратковременные дожди.
Ранее Пятый канал подробно рассказывал, как пережить лютую жару.
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