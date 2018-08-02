Июль в Петербурге выдался теплее нормы на 3,2 градуса

В этом году июль в Петербурге оказался непривычно жарким, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха во втором летнем месяце оказалась выше нормы на 3,2 градуса.

При этом климатическая норма осадков также перевыполнена и составила 121%. Солнца же, наоборот, немного не хватило: оно светило 262 часа, или 94% от месячной нормы.

Хорошая погода продолжает радовать петербуржцев. Тепло не уйдет из Северной столицы как минимум до конца недели.