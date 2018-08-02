Ещё
Июль в Петербурге выдался теплее нормы на 3,2 градуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Июль в Петербурге выдался теплее нормы на 3,2 градуса 

АиФ Санкт-Петербург 22 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В этом году июль в Петербурге оказался непривычно жарким, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха во втором летнем месяце оказалась выше нормы на 3,2 градуса.
При этом климатическая норма осадков также перевыполнена и составила 121%. Солнца же, наоборот, немного не хватило: оно светило 262 часа, или 94% от месячной нормы.
Хорошая погода продолжает радовать петербуржцев. Тепло не уйдет из Северной столицы как минимум до конца недели.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
За выходные в петербургских водоемах утонуло еще несколько человек В выходные петербуржцам пообещали грозы и сильный ветер Петербуржцев ожидают жаркие выходные
Комментарии  Ещё 104 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании431
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем4
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение