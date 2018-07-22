Ещё
Главный синоптик Петербурга заявил, что жара вскоре отступит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный синоптик Петербурга заявил, что жара вскоре отступит 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Диалог
Жара отойдет от Северной столицы: температура воздуха уже начинает падать, передает «Инфореактор».
В Санкт-Петербурге начинает понижаться температура воздуха: жителям обещают, что запредельно высокой цифры термометр пока больше не покажет.
Ожидается, что в выходные будет тепло, но от 30-градусного пекла страдать не придется. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что пик жары пройден.
Синоптик также уточняет, что над Петербургом соберутся тучи: будет облачно, а местами пройдут кратковременные дожди. Так, Северо-Западный Гидрометцентр сообщает, что с 20 на 21 июля в Санкт-Петербурге похолодает на несколько градусов.
Газета.Ru: последние новости
Жара в Японии убила за день 13 человек Жителей Петербурга предупредили о штормовом ветре, грозе и ливнях 23 июля В выходные дни в столице ожидается 30-градусная жара
Комментарии  Ещё 69 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Астраханью: погибли дети117
Раскрыт финансировавший «русскую шпионку» миллиардер73
Трамп снова попался213
Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться
Греция меняет тон в отношении России249
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение