Главный синоптик Петербурга заявил, что жара вскоре отступит

Жара отойдет от Северной столицы: температура воздуха уже начинает падать, передает «Инфореактор».

Санкт-Петербурге начинает понижаться температура воздуха: жителям обещают, что запредельно высокой цифры термометр пока больше не покажет.

Ожидается, что в выходные будет тепло, но от 30-градусного пекла страдать не придется. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что пик жары пройден.

Синоптик также уточняет, что над Петербургом соберутся тучи: будет облачно, а местами пройдут кратковременные дожди. Так, Северо-Западный Гидрометцентр сообщает, что с 20 на 21 июля в Санкт-Петербурге похолодает на несколько градусов.