Главный метеоролог Петербурга: аномальная жара возобновится в четверг

Александр Колесов сообщил, чего ждать на этой неделе, а также также дал свой предварительный прогноз на следующий месяц, передает «Инфореактор».

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал свой прогноз относительно метеоусловий, которые будут наблюдаться в городе на Неве в ближайшее время. Он сообщил, что первая половина этой недели будет прохладнее в связи с наступлением кратковременных дождей с грозами и облачностью. До среды в Северной столице будет держаться средняя по меркам лета температура. В четверг она начнёт подниматься выше, кроме того, колоссально прогреется вода в реках и озерах. Тёплыми будут и ночи в Петербурге.

Колесов дал понять, что последний летний месяц в Северной столице также будет теплым, но не аномально жарким. Эксперт сообщил, что предупреждение на аномальную жару Гидрометцентр выдает, если температура воздуха более пяти дней существенно превышает среднестатистические показатели. На данный момент подобного не случилось.

Подчеркнём, что в середине этого месяца спасатели напомнили петербуржцам, как вести себя в жару, на воде и при тепловом ударе, разослав соответствующие памятки.