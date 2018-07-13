В Челябинской области ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра

По данным Челябинского ЦГМС, ночью и днем 14 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах — шквалистое усиление ветра 25 м/с.

Сотрудники МЧС дают следующие рекомендации для населения при сильном ветре: убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна.

На улице надо обходить рекламные щиты, шаткие строения. Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

При сильном ливне и граде лучше воздержаться от поездок на автотранспорте. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, включите аварийные огни и переждите ливень.

Добавим, что также в случае, если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.