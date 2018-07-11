Шквалистый ветер, град и дожди ожидаются в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК , 11 июля. / ТАСС /. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение — в среду и в четверг в Челябинской области ожидаются шквалистый ветер, очень сильные дожди и крупный град.

"Днем 11 июля, ночью и днем 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы; град, местами крупный; очень сильные дожди; при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с", — говорится в материалах организации.