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Шквалистый ветер, град и дожди ожидаются в Челябинской области
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Шквалистый ветер, град и дожди ожидаются в Челябинской области 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: 31 канал
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение — в среду и в четверг в Челябинской области ожидаются шквалистый ветер, очень сильные дожди и крупный град.
"Днем 11 июля, ночью и днем 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы; град, местами крупный; очень сильные дожди; при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с", — говорится в материалах организации.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону населению рекомендовали убрать с балконов и лоджий вещи, которые могут упасть. На улице избегать линий электропередачи, дорожных знаков, рекламных конструкций, деревьев. В помещении при сильном ветре держаться подальше от окон.
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