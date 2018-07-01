В Грузию пришла аномальная жара: термометры показали 45 градусов

Грузии температура воздуха достигает пугающих отметок: в воскресенье днем термометры уверенно показали 45 градусов, хотя обычно в это время редко бывает выше 32. Из-за жары перенесли даже время сдачи выпускных экзаменов. Их проведут не днем, как обычно, а утром. А как спасаться тем, кто в такое пекло вынужден ходить на работу, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Вода — главное спасение для горожан. Хоть Тбилисское море и находится в черте столицы, здесь все-таки не так жарко, как в центре. Это не Батуми или Кобулети , до которых 400 километров, — почувствовать себя курортником можно даже во время обеденного перерыва или вечером.

«Я уже использовал свой отпуск. И прихожу сюда с друзьями ежедневно. Купаемся, загораем. И эта жара становится не такой угнетающей», — говорит тбилиссец Рези Сургуладзе.

Инструкторы и спасатели температуру определяют на глаз: если на пляже не протолкнуться, значит на термометре больше 40.

«Я очень рад, что у нас столько гостей. Обычно в сезон здесь всегда живо, но когда такая жара, гостей становится в несколько раз больше. Мы с удовольствием вывозим в море: там прохладно и дышится легко», — рассказывает капитан глиссера Каха Чумбуридзе.

Минздраве напоминают: загорать после полудня не стоит. Лучше делать это ранним утром или под вечер. А после солнечных ванн — в воду. А еще в жару необходимо проветривать комнаты.

«Температура в помещении не должна превышать 28 градусов. На рабочих местах должны быть включены системы охлаждения. А там, где их нет, рабочие часы в такую жару необходимо сократить», — настаивает руководитель центра по охране здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Включать кондиционеры обязаны и водители автобусов и маршрутных такси, иначе руководство транспортных компаний будет их штрафовать.

Стоит отметить, что высокая температура в регионах Грузии сохранится до середины июля.

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