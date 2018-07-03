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Аномальная жара привела к масштабному блэкауту в Азербайджане
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Аномальная жара привела к масштабному блэкауту в Азербайджане 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Восстановление электроснабжения в Азербайджане лично контролирует президент государства Ильхам Алиев, передает ТАСС.
В ночь на 3 июля из-за увеличения нагрузки в жаркую погоду вышел из строя один из трансформаторов подстанции на Мингечаурской ГРЭС, что привело к отключению электроэнергии на большей части территории страны. Специалисты приступили к восстановительным работам.
1 июля в Баку была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха за последние 120 лет — плюс 44 градуса по Цельсию.
Ранее Пятый канал рассказывал об урагане в Барнауле, оставившем город без света.
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