Аномальная жара привела к масштабному блэкауту в Азербайджане 

Восстановление электроснабжения в Азербайджане лично контролирует президент государства Ильхам Алиев, передает ТАСС.
В ночь на 3 июля из-за увеличения нагрузки в жаркую погоду вышел из строя один из трансформаторов подстанции на Мингечаурской ГРЭС, что привело к отключению электроэнергии на большей части территории страны. Специалисты приступили к восстановительным работам.
1 июля в Баку была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха за последние 120 лет — плюс 44 градуса по Цельсию.
Ранее Пятый канал рассказывал об урагане в Барнауле, оставившем город без света.