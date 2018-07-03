Аномальная жара привела к масштабному блэкауту в Азербайджане

В ночь на 3 июля из-за увеличения нагрузки в жаркую погоду вышел из строя один из трансформаторов подстанции на Мингечаурской ГРЭС, что привело к отключению электроэнергии на большей части территории страны. Специалисты приступили к восстановительным работам.

1 июля в Баку была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха за последние 120 лет — плюс 44 градуса по Цельсию.