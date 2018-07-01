Москвичи пережили самый жаркий день с начала года

Суббота, 30 июня, стала в Москве самым жарким днем с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову. «Температура в Москве в субботу поднялась выше 30 градусов и составила 30,6 градуса. Пока что это самая высокая температура с начала года», — уточнила она. С конца июня в столичный регион пришли дожди. Изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта и выхода южного циклона. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности.