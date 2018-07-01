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Москвичи пережили самый жаркий день с начала года
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Москвичи пережили самый жаркий день с начала года 

Мослента 1 июля 2018
Фото: РИА Новости
Суббота, 30 июня, стала в Москве самым жарким днем с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.
«Температура в Москве в субботу поднялась выше 30 градусов и составила 30,6 градуса. Пока что это самая высокая температура с начала года», — уточнила она.
С конца июня в столичный регион пришли дожди. Изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта и выхода южного циклона.
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
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