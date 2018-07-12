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Жаркая и дождливая погода сохранится в Москве в начале следующей недели
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Жаркая и дождливая погода сохранится в Москве в начале следующей недели 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Фото: Южные горизонты
Жара до 29 градусов и кратковременные дожди ожидаются в столице в начале следующей недели. Об этом сообщили в Гидрометентре России.
Как уточняется, в пятницу, 13 июля, ночью без осадков, днем по области местами пройдет кратковременный дождь. Ночью 16-18 градусов в столице и 13-18 градусов в Подмосковье. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов в Москве и 22-27 градусов по области.
В субботу и воскресенье местами прогнозируется кратковременный дождь. Ночью 17-19 градусов в Москве и 14-19 градусов в Подмосковье. Днем ожидается 26-28 градусов и 23-28 градусов соответственно. В Гидрометцентре подчеркнули, что значения средней суточной температуры в воскресенье превысят климатическую норму на 5 градусов.
«В понедельник, 16 июля, не обойдется без кратковременных дождей. Ночью прогнозируется 14-19 градусов, днем — до 24-29 градусов. Во вторник, 17 июля, временами будет идти дождь. Ночью 15-20 градусов, днем — 22-27 градусов», — резюмировали в Гидрометцентре.
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