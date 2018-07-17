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В Москве во вторник ожидаются сильный ветер, местами гроза и 28-градусная жара
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В Москве во вторник ожидаются сильный ветер, местами гроза и 28-градусная жара 

ТАСС 19 минут назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дождь, местами гроза с сильными порывами ветра и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Облачно с прояснениями. Временами дождь. Местами гроза ", — говорится в сообщении.
Днем воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, ночью температура опустится до 18-20 градусов. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник днем температура воздуха поднимется от 23 до 28 градусов тепла, а ночью опустится до 15-20 градусов.
В ночь на среду в Москве и Подмосковье местами также пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 м/с.
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