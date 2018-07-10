В Москве во вторник ожидается до +24°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха будет колебаться +22 до +24°С.

Днем будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, местами — гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.