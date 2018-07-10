Ещё
В Москве во вторник ожидается до +24°С
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве во вторник ожидается до +24°С 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха будет колебаться +22 до +24°С.
Днем будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, местами — гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю жителей Москвы и Подмосковья ожидает теплая погода с кратковременными дождями и грозами. В целом погода будет теплая, однако периодически будут идти дожди локального характера, в отдельные дни с грозами. Атмосферное давление будет держаться на уровне 744 мм ртутного столба.
Газета.Ru: последние новости
За ночь в столице выпала почти половина месячной нормы осадков Дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в выходные Синоптики пообещали вечерние ливни в Москве
Комментарии  Ещё 63 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку202
В НАТО появится новый член96
Россиянам готовят новый налог175
Багдасарян предложили лишить гражданства101
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки340
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение