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В Москве в воскресенье ожидается до +29°С
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В Москве в воскресенье ожидается до +29°С 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С.
Днем переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам жару и грозы.
По данным экспертов, в целом погода будет теплая, однако периодически будут идти дожди локального характера, в отдельные дни с грозами.
Как отмечалось, атмосферное давление будет держаться на уровне 744 мм ртутного столба.
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