В Москве в воскресенье ожидается до +29°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С.

Днем переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам жару и грозы.

По данным экспертов, в целом погода будет теплая, однако периодически будут идти дожди локального характера, в отдельные дни с грозами.

Как отмечалось, атмосферное давление будет держаться на уровне 744 мм ртутного столба.