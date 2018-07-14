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В Москве в субботу ожидаются грозы и жара до 28 градусов
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Раскрыты детали встречи Путина и Трампа
Раскрыты детали встречи Путина и Трампа

В Москве в субботу ожидаются грозы и жара до 28 градусов 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жара, кратковременные дожди и местами грозы ждут москвичей в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
"При переменной облачности кратковременные дожди пройдут лишь местами, а в южных и западных районах области возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит плюс 26-28 градусов, в Подмосковье 24-29 градусов тепла. Такие значения на четыре-пять градусов выше климатической нормы", — отметили в «Фобосе».
По информации синоптиков, в субботу в столице будет дуть северо-восточный ветер, скорость его составит 2-7 метров в секунду, при грозе он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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