В Москве в субботу ожидаются грозы и жара до 28 градусов

МОСКВА , 14 июл — РИА Новости . Жара, кратковременные дожди и местами грозы ждут москвичей в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

"При переменной облачности кратковременные дожди пройдут лишь местами, а в южных и западных районах области возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит плюс 26-28 градусов, в Подмосковье 24-29 градусов тепла. Такие значения на четыре-пять градусов выше климатической нормы", — отметили в «Фобосе».

По информации синоптиков, в субботу в столице будет дуть северо-восточный ветер, скорость его составит 2-7 метров в секунду, при грозе он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.