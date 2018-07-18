В Москве в среду ожидается до +26°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.

Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 12-17 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве и области продлили действие повышенного уровня погодной опасности из-за ветра и грозы.