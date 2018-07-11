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В Москве в среду ожидается до +24°С
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В Москве в среду ожидается до +24°С 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.
Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер северной четверти, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее синоптики пообещали москвичам жару и грозы.
В центре «Фобос» рассказали, что в целом погода будет теплая, однако периодически будут идти дожди локального характера, в отдельные дни с грозами. Атмосферное давление будет держаться на уровне 744 мм ртутного столба
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