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В Москве в понедельник ожидается до +23°С
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В Москве в понедельник ожидается до +23°С 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.
Днем облачно с прояснениями, местами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов.
Также ранее стало известно что утром в воскресенье, 8 июля, в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков. Из-за дождей уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.
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