В Москве ожидается жара до 30 градусов с облачностью и грозой

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости . Жара до 30 градусов с переменной облачностью и грозой во второй половине дня ожидают москвичей во вторник, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».

"Сегодня в Москве и по области переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, грозы", — сказал собеседник агентства.

Температура воздуха в столице составит плюс 28-30 градусов, по области — плюс 26-31 градус.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.