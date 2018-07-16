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В Москве ожидается до +31°С
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В Москве ожидается до +31°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +29 до +31°С.
Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье и Москве на 16 июля объявили желтый уровень погодной опасности, что означает, что погода может быть потенциально опасна. Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской (зеленый уровень) и Тамбовской (оранжевый) областей.
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