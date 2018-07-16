В Москве ожидается до +31°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +29 до +31°С.

Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.