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В Москве 20 июля ожидается до +26 °С
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В Москве 20 июля ожидается до +26 °С 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха днём составит +24…+26 °С.
Ожидается облачность, местами дождь, гроза.
Также прогнозируется восточный и юго-восточный ветер со скоростью 5—10 м/с. При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил 20 июля «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве в связи с ветром и дождём.
11 июля URA.RU передавало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 227 источников 
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