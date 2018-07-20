В Москве 20 июля ожидается до +26 °С

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха днём составит +24…+26 °С.

Ожидается облачность, местами дождь, гроза.

Также прогнозируется восточный и юго-восточный ветер со скоростью 5—10 м/с. При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил 20 июля «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве в связи с ветром и дождём.

11 июля URA.RU передавало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.