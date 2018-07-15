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Текущие выходные станут самыми жаркими в Москве за июль
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Текущие выходные станут самыми жаркими в Москве за июль 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Новые Округа
В субботу и воскресенье в столице температура воздуха ожидается до 30 градусов, выходные дни станут самыми жаркими в июле, сообщает РИАМО.
В выходные июльское тепло в Центральной России будет только усиливаться. На фоне размытого барического поля в дневные часы в небе кое-где сформируются массивы облаков кучевых форм.
"Самые теплые выходные июля. Местами могут брызнуть скоротечные дожди, не исключены даже и грозы, а среднесуточная температура воздуха на 4-5 градусов превысит климатическую норму макушки лета", — говорится в сообщении.
В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Днем температура ожидается до плюс 27-30 градусов. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.
Также в воскресенье максимальная температура воздуха в Москве ожидается около плюс 30 градусов. Возможны короткие ливни и грозы.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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