Текущие выходные станут самыми жаркими в Москве за июль

В субботу и воскресенье в столице температура воздуха ожидается до 30 градусов, выходные дни станут самыми жаркими в июле, сообщает РИАМО

В выходные июльское тепло в Центральной России будет только усиливаться. На фоне размытого барического поля в дневные часы в небе кое-где сформируются массивы облаков кучевых форм.

"Самые теплые выходные июля. Местами могут брызнуть скоротечные дожди, не исключены даже и грозы, а среднесуточная температура воздуха на 4-5 градусов превысит климатическую норму макушки лета", — говорится в сообщении.

Москве переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Днем температура ожидается до плюс 27-30 градусов. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.

Также в воскресенье максимальная температура воздуха в Москве ожидается около плюс 30 градусов. Возможны короткие ливни и грозы.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.