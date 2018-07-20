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Синоптики предупредили об опасной погоде в Москве
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Синоптики предупредили об опасной погоде в Москве 

BFM.RU 29 минут назад
Фото: BFM.RU
В выходные 21-22 июля в Москве и области объявлена опасная погода. Штормовые ветры и в пятницу, 20-го числа, сообщает корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов:
Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «В ближайшие сутки возможны грозы и при грозах порывы ветра до 17 метров в секунду. Объявлен „желтый“, а местами „оранжевый“ уровень опасности. Если будет гроза, скорее всего, она будет сопровождаться усилением ветра до 17 метров в секунду и, конечно же, молниями. Нас ожидает жара, в субботу температура воздуха должна пойти вверх, повысится до 30 градусов местами. В Волоколамске и в северо-западных районах, в Дмитрове температура не превысит 29-ти. Станет суше. Циклон, во власти которого мы с вами сегодня находимся, будет отходить от нас. В связи с ростом атмосферного давления ожидается уменьшение количества осадков. Все равно они возможны, будут кратковременные и локального характера грозы с ливнями».
Синоптики пока не могут точно определить, какая тенденция будет преобладать в погоде на следующей неделе, поскольку пока данные со спутников противоречивы. На данный момент наиболее вероятный прогноз — облачность, снижение температуры до 22 градусов и дожди.
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