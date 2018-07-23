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Москвичей предупредили о продолжительной жаре
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Москвичей предупредили о продолжительной 30-градусной жаре 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: globallookpress.com
Температура воздуха превысит отметку в 32 градуса тепла. При этом осадков не ожидается.
Начиная с 25 июля, в Москве установится аномальная жара. Температура воздуха будет достигать 30 градусов. Как сообщили в центре погоды «Фобос» агентству «Москва», знойный период будет самый длительным в течение лета 2018.
«Сегодня и завтра — это последние дни, когда столичный регион остается в этой «циклонической депрессии», которая неделю доставала москвичей дождливой и душной погодой», — заявили специалисты центра.
После чего погода в Москве кардинально изменится: вступит в силу антициклон, температура ночью будет достигать 20 градусов, а днем преодолевать 30-градусную отметку.
Как добавили специалисты, жара в Москве останется надолго, как минимум, до конца месяца.
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