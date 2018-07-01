Жара в Торонто

Торонто, 1 июля / Синьхуа / — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.

Торонто, 1 июля /Синьхуа/ — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.

Торонто, 1 июля /Синьхуа/ — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.

Торонто, 1 июля /Синьхуа/ — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.

Торонто, 1 июля /Синьхуа/ — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.