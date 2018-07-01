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Жара в Торонто
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Жара в Торонто 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Торонто, 1 июля /Синьхуа/ — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.
Торонто, 1 июля /Синьхуа/ — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.
Торонто, 1 июля /Синьхуа/ — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.
Торонто, 1 июля /Синьхуа/ — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.
Торонто, 1 июля /Синьхуа/ — В последние дни в канадском городе Торонто стоит жара. Местная метеорологическая служба объявила предупреждение о высокой температуре. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжится до 2 июля.
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