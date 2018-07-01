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Стало известно о погоде в Москве
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В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на следующую неделю 

Москва24 1 июля 2018
Фото: m24.ru
Следующая неделя в столичном регионе будет будет прохладной, облачной и влажной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если на прошлой неделе у меня спрашивали, не приведет ли жара к повторению смога 2010 года, то на следующей неделе, думаю, появятся другие варианты: например, "когда вернется настоящее лето", — цитирует "Интерфакс" Вильфанда.
По его словам, ближе к утру прогремят грозы и воздух в понедельник станет холоднее. Температура поднимется не более чем до 22–23 градусов тепла. Возможен небольшой дождь.
Ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров будут подниматься примерно до 12 градусов, днем — примерно до 20. В среднем во второй половине недели показатели будут держаться около нормы или опустятся ниже на один градусов. "Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее", — отметил научный руководитель Гидрометцентра.
Он добавил, что сильных ливней на рабочей неделе не прогнозируют: осадки будут несильными и кратковременными. Метеоролог уточнил, что за минувшие сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков — 27–28 миллиметров.
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