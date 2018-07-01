Стало известно о погоде в Москве

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на следующую неделю

Роман Вильфанд. Следующая неделя в столичном регионе будет будет прохладной, облачной и влажной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России

"Если на прошлой неделе у меня спрашивали, не приведет ли жара к повторению смога 2010 года, то на следующей неделе, думаю, появятся другие варианты: например, "когда вернется настоящее лето", — цитирует "Интерфакс" Вильфанда.

По его словам, ближе к утру прогремят грозы и воздух в понедельник станет холоднее. Температура поднимется не более чем до 22–23 градусов тепла. Возможен небольшой дождь.

Ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров будут подниматься примерно до 12 градусов, днем — примерно до 20. В среднем во второй половине недели показатели будут держаться около нормы или опустятся ниже на один градусов. "Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее", — отметил научный руководитель Гидрометцентра.