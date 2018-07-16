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Жара возвращается: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на начало недели
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Жара возвращается: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на начало недели 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В ближайшие дни жители республики смогут насладиться тёплой погодой
В Башкирии новая рабочая неделя начнётся с жаркой и преимущественно солнечной погоды. Лишь местами пройдут кратковременные дожди.
Так, в понедельник, 16 июля, по республике ожидаются небольшие осадки, по югу региона — до умеренных. Днём с грозами. Ветер восточной четверти умеренный, днём — порывистый.
Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 25-30°.
Во вторник, 17 июля, вероятность дождей с грозами сохранится. Ночью термометры покажут 13-18°. Воздух в дневные часы прогреется до 26-31°.
К среде, 18 июля, местами небольшие кратковременные дожди. Ночные температуры сохранятся на уровне 13-18°, днем немного прохладнее — 24-29°.
— Южными потоками на территорию региона будет выноситься более теплая воздушная масса, — сообщили в Башгидрометцентре. — В середине следующей недели ожидается повышение температур до 30-35°.
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Комментарии  Ещё 52 источника 
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