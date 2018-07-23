Жара наступает: синоптики прогнозируют в Башкирии до +30 градусов

Прекрасная погода для прогулок на свежем воздухе

Башкирию возвращается жара. Метеорологи рассказали, какой будет погода в республике в начале недели.

Так, в понедельник, 23 июля, по республике без осадков. Ветер северо-восточной четверти умеренный, порывистый. Ночью столбик термометра опустится до +10, +15°, по востоку до +4°, днем воздух прогреется до +21, +26°.

Во вторник, 24 июля, осадков также не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит +10, +15°, днем +23, +28°.

В среду, 25 июля, небо останется безоблачным. Ветер стихнет. А вот температура за окном начнёт расти. Уже с середины недели в Башкирию вернётся жаркая погода. Ночью по-прежнему прохладно +13, +18°, днем до +25, +30°.