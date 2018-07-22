Ещё
В Башкирию вернётся жара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирию вернётся жара 

ufa1.ru 26 минут назад
Фото: ufa1.ru
Погода этим летом в Башкирии переменчива, как женское настроение. К концу июля прохлада вновь сменится жарой.
В ближайшие сутки, 22 июля, по республике ожидается переменная облачность. Местами выпадут небольшие кратковременные дожди. Ветер восточной четверти умеренный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 17 метров.
— Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 21-26°, — сообщили в Башгидрометцентре.
В Уфе рано утром в воскресенье термометр показал 15 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется до 23 градусов. Преимущественно солнечно. Ночью температура воздуха опустится до 17 градусов. Ветер 5-12 метров в секунду, к вечеру стихнет до 4-10 метров.
Опасных и неблагоприятных явлений метеорологи в ближайшие сутки не прогнозируют. Правда, на отдельных участках автодорог утром туман, видимость 500-1000 метров.
К началу следующей недели синоптики обещают повышение температуры до 30 градусов и выше.
ufa1.ru: последние новости
Заметное похолодание и ветер: какая погода ждет Башкирию Сильный ветер и туман на дорогах: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение Летний зной и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии
Комментарии  Ещё 72 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США извинились за «неловкую реакцию» на Путина1
«Это не президент, а преступник»10
«Это добровольное рабство»52
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию212
Ассанжа лишат убежища8
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение