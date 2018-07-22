В Башкирию вернётся жара

Погода этим летом в Башкирии переменчива, как женское настроение. К концу июля прохлада вновь сменится жарой.

В ближайшие сутки, 22 июля, по республике ожидается переменная облачность. Местами выпадут небольшие кратковременные дожди. Ветер восточной четверти умеренный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 17 метров.

— Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 21-26°, — сообщили в Башгидрометцентре.

Уфе рано утром в воскресенье термометр показал 15 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется до 23 градусов. Преимущественно солнечно. Ночью температура воздуха опустится до 17 градусов. Ветер 5-12 метров в секунду, к вечеру стихнет до 4-10 метров.

Опасных и неблагоприятных явлений метеорологи в ближайшие сутки не прогнозируют. Правда, на отдельных участках автодорог утром туман, видимость 500-1000 метров.

К началу следующей недели синоптики обещают повышение температуры до 30 градусов и выше.