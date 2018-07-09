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Порывистый ветер и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии 10 июля
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Порывистый ветер и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии 10 июля 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Только жители республики приготовили купальники, чтоб отправиться на пляж позагорать, как небесная канцелярия преподнесла свой неприятный сюрприз. Так, завтра 10 июля, жителей Башкирии ждет переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем, правда тоже будет накрапывать, а местами и вовсе стоит ждать грозы.
В Башкирии будет дождливо, но тепло
А вот жителям юго-востока повезет больше всех, они могут не расчехлять зонтики, потому что у них осадков не ожидается.
Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 5-10 м/с, днем при грозах возможно усиление ветра до 17 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, днем столбик термометра покажет 23…28 градусов.
На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость составит 500-1000 метров.
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