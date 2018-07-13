Пасмурно и дождливо: синоптики рассказали, какими будут выходные в Башкирии

Выходные в регионе не порадуют солнечной погодой. К такому выводу пришли синоптики. По прогнозам Башгидромета, в ближайшие два дня в республике ожидается пасмурная погода, осадки и грозы. Ветер будет дуть уемеренный.