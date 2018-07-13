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Пасмурно и дождливо: синоптики рассказали, какими будут выходные в Башкирии
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Пасмурно и дождливо: синоптики рассказали, какими будут выходные в Башкирии 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Выходные в регионе не порадуют солнечной погодой. К такому выводу пришли синоптики. По прогнозам Башгидромета, в ближайшие два дня в республике ожидается пасмурная погода, осадки и грозы. Ветер будет дуть уемеренный.
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