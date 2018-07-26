Ночью +9°, днём — до +32°: синоптики рассказали о погоде в конце недели в Башкирии

Жара не отступает

Жаркая солнечная погода продержится в республике, как минимум, до конца второго месяца лета.

Так, по сведениям башкирских синоптиков, в четверг, 26 июля, снова ожидается малооблачная погода. Осадков не прогнозируется.

Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью составила +14+19°, в горных и восточных районах зафиксировали понижение температуры до +9°. Днем за окном +27+32°.

— Опасных и неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется, — успокоили в региональном МЧС

О том, как пережить уральскую жару, особенно, если вы находитесь в городе, а до отпуска ещё далеко, рассказали медики.