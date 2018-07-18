Ливни, грозы и град: какая погода ждет Башкирию сегодня 

Немного дождя явно не повредит после жарких деньков
Сегодня, 18 июля, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременные дожди, в некоторых районах сильные ливни с грозами, может выпасть град.
Ветер восточный и юго-восточный с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов°
На дорогах утром прогнозируется туман, видимость может снизиться до 500 метров.
МЧС республики напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при усилении ветра. Не стоит парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами, вывесками, а также линиями электропередач. Тем более не рекомендуется прятаться от дождя в подобных местах самому.