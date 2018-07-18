Ливни, грозы и град: какая погода ждет Башкирию сегодня

Немного дождя явно не повредит после жарких деньков

Сегодня, 18 июля, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременные дожди, в некоторых районах сильные ливни с грозами, может выпасть град.

Ветер восточный и юго-восточный с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов°

На дорогах утром прогнозируется туман, видимость может снизиться до 500 метров.