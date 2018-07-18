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Крупный град и конвективный шквал: в Башкирии ожидают ухудшения погоды
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Крупный град и конвективный шквал: в Башкирии ожидают ухудшения погоды 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В республике ожидаются грозы и ветер
Южные районы Башкирии накроет непогода. Так, по данным метеорологов, вечером в среду, 18 июля, ожидаются грозы, конвективные шквалы до 20-24 метров в секунду. Возможно выпадение крупного града до 2-4 сантиметров в диаметре, сообщает сообщество «Метеодневник».
Штормовое предупреждение неофициальное, но вполне реальное
В четверг, 19 июля, метеорологи прогнозируют по республике кратковременные дожди, местами небольшие. А вот ночью в отдельных районах пройдут ливни с грозами.
Ветер восточной и юго-восточной четверти умеренный, при грозах порывы до сильного.
— Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 24-29°, — сообщили в Башгидрометцентре.
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Комментарии  Ещё 60 источников 
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