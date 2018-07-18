Крупный град и конвективный шквал: в Башкирии ожидают ухудшения погоды

В республике ожидаются грозы и ветер

Южные районы Башкирии накроет непогода. Так, по данным метеорологов, вечером в среду, 18 июля, ожидаются грозы, конвективные шквалы до 20-24 метров в секунду. Возможно выпадение крупного града до 2-4 сантиметров в диаметре, сообщает сообщество «Метеодневник».

Штормовое предупреждение неофициальное, но вполне реальное

В четверг, 19 июля, метеорологи прогнозируют по республике кратковременные дожди, местами небольшие. А вот ночью в отдельных районах пройдут ливни с грозами.

Ветер восточной и юго-восточной четверти умеренный, при грозах порывы до сильного.

— Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 24-29°, — сообщили в Башгидрометцентре.