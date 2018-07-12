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Грозы, ливни и шквалистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на следующую неделю
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Грозы, ливни и шквалистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на следующую неделю 

ufa1.ru 15 часов назад
Фото: ufa1.ru
Знойная жара не торопится вернуться в регион: таким прогнозом огорошили синоптики Башгидромета жителей республики. По данным специалистов, с 16 по 22 июля в Башкирии возможны грозовые дожди и шквалистый ветер. Такая погода ждет большую часть региона. Температура воздуха будет на пару градусов выше нормы.
Ливни пройдут на большей части региона
— Погода будет не сильно отличаться от той, что была в первой половине текущей недели. Жаркая погода будет сменяться дождями и ливнями, ветер усилится до 16 метров в секунду, — рассказали в Башгидрометцентре.
Во второй половине июля потеплеет. Температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы.
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