Грозы, ливни и шквалистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на следующую неделю

Знойная жара не торопится вернуться в регион: таким прогнозом огорошили синоптики Башгидромета жителей республики. По данным специалистов, с 16 по 22 июля в Башкирии возможны грозовые дожди и шквалистый ветер. Такая погода ждет большую часть региона. Температура воздуха будет на пару градусов выше нормы.

Ливни пройдут на большей части региона

— Погода будет не сильно отличаться от той, что была в первой половине текущей недели. Жаркая погода будет сменяться дождями и ливнями, ветер усилится до 16 метров в секунду, — рассказали в Башгидрометцентре.

Во второй половине июля потеплеет. Температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы.