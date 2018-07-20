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Грозы, ливни и шквалистый ветер: какая погода ждет жителей Башкирии
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Грозы, ливни и шквалистый ветер: какая погода ждет жителей Башкирии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 20 июля, в Уфе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем в Башкирии пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах грозы, днем с ливнями.
На Башкирию надвигаются ливни
Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10м/с, днем местами шквалистое усиление до 15-20м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов, днем столбик термометра покажет 23…28 градусов, по югу республики воздух прогреется до 32°.
На автодорогах ночью и утром на отдельных участках дорог туман с ухудшением видимости до 500-1000м.
ufa1.ru: последние новости
Шквалистый ветер, грозы и ливень: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение Летний зной и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии Какую погоду ожидать жителям Башкирии в ближайшие дни?
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