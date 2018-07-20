Грозы, ливни и шквалистый ветер: какая погода ждет жителей Башкирии

Сегодня, 20 июля, в Уфе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем в Башкирии пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах грозы, днем с ливнями.

На Башкирию надвигаются ливни

Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10м/с, днем местами шквалистое усиление до 15-20м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов, днем столбик термометра покажет 23…28 градусов, по югу республики воздух прогреется до 32°.

На автодорогах ночью и утром на отдельных участках дорог туман с ухудшением видимости до 500-1000м.