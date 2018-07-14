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Гроза и солнце: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на воскресенье
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Гроза и солнце: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на воскресенье 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
После ливня самое время погулять по липовой аллее
«Лето — ливни в ночи, и жаркие дни!». Прав был Юра Шатунов, когда воспевал июльские капризы природы. На завтра, 15 июля, небесная канцелярия приготовила для Башкирии именно такой сценарий.
В ночь на воскресенье небо над республикой затянет облаками, которые принесут с собой кратковременные дожди. Днем обещают ту же сырость, только больше — умеренные осадки, да еще и с грозами! Правда, не повсеместно, а лишь в отдельных районах.
— Ветер восточный 3-8 м/с, днем порывы до 17 м/с, — предупреждают метеорологи.
Ночью будет свежо — температура воздуха прогреется всего до +14…+19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +25…+30.
Ночью и утром на автодорогах возможен туман, видимость снизится до 500 метров и менее.
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Комментарии  Ещё 48 источников 
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