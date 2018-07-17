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Дожди с грозами: жители Башкирии почувствуют кратковременное облегчение после жары
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Дожди с грозами: жители Башкирии почувствуют кратковременное облегчение после жары 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии в ближайшие сутки сохранится жаркая и преимущественно солнечная погода. По сведениям синоптиков, ожидается переменная облачность.
Осадки в виде небольшого кратковременного дождя выпадут лишь в дневные часы. Возможна гроза.
Ветер подует с юго-востока. Скорость — не выше 10 метров в секунду. Во время грозы вероятно усиление ветра до порывистого
— Температура воздуха ночью составит 15–20 °С, в восточных районах региона — до 12 °С. В светлое время столбик термометра достигнет отметки в 27–32 °С, — рассказали в Башгидрометцентре.
Спасатели тем временем предупреждают о тумане в ночные и утренние часы. В связи с этим видимость на некоторых дорогах составит 500–1000 метров.
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